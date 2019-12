Gratis vakantie voor eenzame ouderen: 'We geven ze topdagen'

Het zijn voor veel ouderen niet de makkelijkste dagen, de donkere dagen voor kerst. Vakantiepark RCN Toppershoedje in Ouddorp biedt daarom deze week vijftig eenzame ouderen of ouderen die het zelf niet kunnen betalen een gratis vakantie aan.

De eregasten kwamen maandag aan het einde van de middag aan op het park. Veel van hen zijn al lang niet op vakantie geweest. Maar voor meneer Verbeek is het zelfs al vijftien jaar geleden. “Mijn vrouw werd ziek en ik ben al die tijd mantelzorger geweest. Nu is ze pas overleden. Een vriendin heeft me opgegeven. Ze vond dat ik er echt even uit moest.”

De organisatie heeft een heel programma voor de ouderen georganiseerd. Dit ook met hulp van lokale ondernemers en een club vrijwilligers. “Een speciaal kerstdiner, excursies naar musea, een rondvaart”, somt parkmanager Roland Hoogwerf op. “Voor ieder wat wils. We willen de mensen echt topdagen geven.”

Spannend

Spannend is het wel, want de ouderen zitten met elkaar in bungalows en kennen hun tijdelijke huisgenoot meestal niet. Mevrouw Prins en mevrouw Hoogwerf hebben het al gezellig samen.

“Ik was hier direct voor te vinden en ben er heel erg blij mee”, vertelt mevrouw Prins. “Het is deze dagen voor kerst extra vervelend om alleen te zijn.” Dat vindt mevrouw Hoogwerf ook: “Dan komen de muren een beetje op je af.”

Het is het derde jaar dat Toppershoedje dit doet. "Onze slogan is: Goed voor elkaar. Dus daar past dit initiatief gewoon heel goed bij", aldus de parkmanager.