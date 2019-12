Mariniers uit de kleren voor kalender: 'Een eer!'

De mariniers geven zich letterlijk bloot. Met de slogan ‘Ons lichaam is ons wapen’ hebben zij een kalender gemaakt. "We wilden op een ludieke manier met de maatschappij in contact komen", vertelt woordvoerder Maurits Holle.

In 2020 bestaan de mariniers 355 jaar. Daarom zijn er 3550 kalenders gemaakt. "We waren binnen 24 uur uitverkocht. Dat hadden we niet zien aankomen", zegt Holle. "Het is een goede gok geweest."

De kalender heeft niet alleen plaatjes. "Ook staan er kreten in. Dat jargon willen we in de maatschappij meer bekendheid brengen", legt Holle uit.

Karim is marinier en model. "Ik ben de maand december", lacht hij. Het 'modellenwerk' is vrijwillig gegaan. "Ik ben wel voorgedragen. Dan kun je natuurlijk niet te lang over nadenken. Het is een eer om dit voor het korps te mogen doen."

Goed doel

Ook de prijs van de kalender heeft een symbolische betekenis. Omdat de mariniers in 1665 werden opgericht, kost de kalender 16,65 euro.

De opbrengst van de kalenders gaat naar twee goede doelen: het Qua Patet Orbis Semper Fidelis Fonds en de Dutch Marines Rowing Challenge.