Toetertrouwstoet genomineerd voor Woord van het Jaar

Toetertrouwstoet heeft de kans om Woord van het Jaar 2019 te worden. Het woord is met achttien andere woorden genomineerd voor de verkiezing van Van Dale.

Het publiek kon woorden insturen, waarna woordenboek Van Dale een top 19 samenstelde. De andere genomineerden zijn: bezorgschaamte, boomer, wiebelpensioen, bruisregio, diversiteitsverlof, ecopopulisme, foeigesprek, klimaatdrammer, klimaatspijbelaar, levensloopstress, luchtvluchteling, nulrentoceen, plunderpuber, stalguerilla, stekkersubsidie, verthuizen, vleeswroeging en windterreur.

Het woord toetertrouwstoet slaat volgens Van Dale op een bruidsstoet waarvan leden luid toeterend over de openbare weg rijden, waarbij vaak allerlei verkeersregels worden overtreden.

Het afgelopen jaar zijn de trouwstoeten meermaals in het nieuws gekomen, met als dieptepunt de agent die door een lid van een trouwstoet knock-out werd geslagen.Ook het woord plunderpuber is een kanshebber. Plunderpubers zijn jongeren die samen met leeftijdsgenoten winkels beroven.In november pakte de politie nog elf jongeren op in Rotterdam. Ze zouden van plan zijn geweest om De Bijenkorf te overvallen.Vanaf dinsdag kan er worden gestemd, tot maandag 16 december 17.00 uur.