Radio Rijnmond Rewind: Over vaccineren (of niet)

Het aantal mensen in Nederland dat is gevaccineerd, daalt elk jaar met een half procent. Een zorgelijke ontwikkeling, zegt Gert van Dijk. Hij is medisch ethicus aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Van Dijk vindt vaccins een zegen voor de mensheid. Hij vecht, maar vaak tegen de bierkaai. De 'anti-vaxxers', mensen die faliekant tegen vaccins zijn, vormen een groeiende groep. Maar ze hebben ongelijk, zegt Van Dijk, in gesprek met programmamaker Paul Verspeek. Te horen op deze woensdagavond vanaf 19:00 uur.

