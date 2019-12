Laswedstrijd moet jongeren enthousiast maken voor het vak

"We hebben een chronisch tekort aan vakmensen", vertelt opleider Ton Rochat. "We willen daarom jonge mensen in de techniek krijgen. Zo'n wedstrijd stimuleert en motiveert de jongeren."

De deelnemers - vooral jongens - zijn enthousiast tijdens de eerste editie van de Mercon Welding Masters. "Ik vind het leerzaam. Misschien is het ook leuk voor later, dat ik er meer aan heb", zegt een 15-jarige jongen.

Een andere scholier is blij dat hij op deze manier een kijkje in de keuken krijgt bij het techniekbedrijf. "Je doet het ook voor de ervaring", vertelt hij.