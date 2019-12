Provincie eist tekst en uitleg van Qbuzz: 'Het gaat goed mis'

Provinciale Staten roept Qbuzz op het matje. In januari moet de vervoerder zich verantwoorden in een hoorzitting.

"Het is goed mis bij Qbuzz", vertelt een van de initiatiefnemers, Statenlid Lisa van Aelst (SP). "Treinen hebben veel vertraging, zijn slecht onderhouden en er is een groot tekort aan stewards."

Bij de bussen is het niet veel beter: "Veel bussen komen niet op tijd of rijden gewoon helemaal niet. De waslijst met problemen is groot."

Alle partijen in Provinciale Staten hebben zich geschaard achter het plan om tekst en uitleg te eisen van Qbuzz en andere betrokkenen. "Dat alle partijen daarmee instemmen zegt een hele hoop", vindt Van Aelst.

Problemen

Eerder dit jaar is al een gesprek gevoerd met Qbuzz. Daarbij waren ook de ondernemingsraad en de vakbonden aanwezig. Dat gesprek heeft echter niet de gewenste uitkomst gehad. "Het gaat echt niet goed."

Bij de hoorzitting gaat het overigens niet over het eventueel beëindigen van het contract met Qbuzz. Vanuit de Provinciale Staten zijn wel meerdere vragen aan het provinciebestuur gesteld over het beëindigen van het contract. "Het is geen einddoel om Qbuzz eruit te werken", stelt Van Aelst.

"In het komende gesprek willen we tot een oplossing komen. Het beëindigen van het contract zou een ultieme straf zijn, op dat punt zijn we nog niet", concludeert het Statenlid.

"Het proces blijft overigens gewoon doorgaan tot Qbuzz doet wat ze moeten doen: goed OV leveren en goed met hun medewerkers omgaan."

Niet alleen de politiek wil praten met QBuzz. Afgelopen weekend publiceerde vakbondsbestuurder Wim Eilert een brief over de problemen bij de treinen van Qbuzz. De vakbond VVMC wil aan tafel met Qbuzz vanwege de vele klachten van machinisten.



Qbuzz rijdt in de regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem.