Oud-Spartaan trotseert Litouwse kou voor militaire training

Daar gaat hij met andere oud-topsporters een training van Nederlandse militairen bijwonen. Loodzwaar en vooral heel koud. "Ik moest er ook wel echt twee keer over nadenken voor ik ja zei", geeft de oud-voetballer toe.

Het doel van het tripje is om aandacht voor de militairen te genereren. "Ik heb heel veel respect voor de mannen die onze grenzen bewaren en ik vind het fijn dat ik op deze manier mijn steentje bij kan dragen."

Mendes da Silva is al eerder naar Litouwen geweest voor een training, maar dat was in de zomer. "Nu wordt het wel anders ja, maar ik houd van een uitdaging."

De oud-topsporters gaan eind van de middag het bos in, blijven slapen in de buitenlucht en zijn de volgende middag weer terug. "Ik denk dat we wel levend thuiskomen", grinnikt Mendes da Silva. "Ik ben goed voorbereid."