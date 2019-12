Weer jaar uitstel voor nieuw stadion Feyenoord

Het nieuwe stadion van Feyenoord zal bij groen licht de deuren pas halverwege 2025 openen. Dat is één jaar later dan tot nu toe de planning was.

In de vergadering van de directies en Raden van Commissarissen van zowel het stadion als de club Feyenoord, is geconcludeerd dat er nog veel werk te doen is. De werkzaamheden om het stadionplan te realiseren worden 'met volle kracht' voortgezet.

Volgens Feyenoord is er meer tijd nodig voor de aanvraag van de vergunning die nodig is. Ook zou het werven van gronden en het uitplaatsen van huidige eigenaren en huurders meer tijd kosten.

Bij de oorspronkelijke presentatie van de plannen werd over oplevering in 2022 of 2023 gesproken. Dat werd later naar 2024 aangepast. Nu zal de uiteindelijke oplevering nóg een jaar langer duren.

Feyenoord laat weten de aangepaste plannen met de gemeente Rotterdam en andere betrokken partijen te bespreken. In de loop van 2020 moet een definitief besluit vallen over de komst van een nieuw stadion op de oever van de Maas.