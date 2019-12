Rotterdam staat maximaal duizend elektrische deelsteps toe

Op dit moment zijn er nog helemaal geen elektrische deelsteps in de stad. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) moet nog toestemming geven voor de komst van de gemotoriseerde stepjes op de openbare weg.

Ondertussen heeft Bokhove al gesprekken gevoerd met vijftien aanbieders. Over een half jaar moet er duidelijkheid zijn over de komst van e-steps naar Rotterdam.

Uber, die naast taxidiensten ook rode deelfietsen in Rotterdam aanbiedt, is bijvoorbeeld van plan e-steps in de stad te plaatsen. Ze staan al in de app, maar zijn nog niet beschikbaar.

Meerdere deelfietsaanbieders hebben hun fietsen alweer teruggehaald uit de stad. Er waren veel klachten over de fietsen.