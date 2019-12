AED's gestolen uit Hendrik-Ido-Ambacht: 'Je steelt iemands overlevingskans'

De lege kast in Hendrik-Ido-Ambacht Foto: Veilig Ambacht

Meerdere AED's zijn ontvreemd uit buitenkasten in Hendrik-Ido-Ambacht. Het zou om twee stuks gaan, maar mogelijk zijn er meer gestolen.

Veiligheidsadviseur bij de gemeente Jan Maaskant zegt voor een raadsel te staan. "Ik heb geen idee waarom de AED's gestolen zouden worden. Er zitten plastic handschoentjes in en een schaar." De AED zelf kostte wel zo'n 1500 euro, "maar ik zou niet weten wat je ermee moet", zegt Maaskant.

De diefstal maakt hem erg boos. "Dit betekent dat mensen niet gered kunnen worden. Je steelt gewoon een overlevingskans", zegt hij verontwaardigd. Een AED moet nu namelijk van verder weg gehaald worden om te kunnen reanimeren. "Terwijl iedere seconde telt bij reanimatie."

De gemeente laat weten geen woorden te hebben voor de diefstal. Want, zo schrijft Veilig Ambacht: "hierdoor kan eventuele hulp te laat komen."

Laagste niveau

Ook Reanimatie Drechtsteden reageert ontzet: "Dat is méér dan alleen een dief zijn." Daar is Maaskant het grondig mee eens. "Dit is van het laagste niveau. Je straft de mensen die het nodig hebben. Dat wil je toch niet op je geweten hebben?"

De bewuste AED's hangen er al sinds 2015. Er wordt niet uitgesloten dat er nog meer AED's gestolen zouden zijn. Dat wordt nog uitgezocht. In totaal hangen er in Hendrik-Ido-Ambacht tien AED's in de buitenruimte.