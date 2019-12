Een man heeft dinsdagavond rond 21:45 uur geprobeerd een café aan de Hollandseweg in Oudenhoorn te beroven. Hij trok een wapen en eiste een fles drank.

Een aanwezige in het café joeg hem zonder buit de zaak weer uit. De politie is naar de man op zoek. Hij zou een jaar of vijftien zijn, zeggen getuigen.