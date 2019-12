Organisatie tegen seksuele intimidatie op straat wint mensenrechtenprijs

Vanuit Fairspace geven de Rotterdamse Laura Adèr en Eve Aronson voorlichting en workshops die zich vooral richten op omstanders van intimidatie richting vrouwen op straat. "Je hebt niet alleen een dader en een slachtoffer, maar vaak ook getuigen. Wie in de buurt is, kan een steentje bijdragen", legt Adèr uit.

Zo leren ze omstanders wat die concreet kunnen doen wanneer vrouwen in de openbare ruimte worden lastiggevallen. "Bijvoorbeeld, als je ziet dat je eigen vriend of vriendin zich vervelend gedraagt of iemand naroept, die persoon aanspreken. Of als het een onbekende betreft, kun je laten merken dat je het ziet. Vragen of diegene oké is, om het slachtoffer een veilig gevoel te geven. Je kunt bijvoorbeeld vragen: zal ik met je meelopen?"

Gezien worden

Erkenning is heel belangrijk voor slachtoffers, legt Adèr uit. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 80 procent van de vrouwen wel eens te maken heeft gehad met intimidatie of op een andere manier lastig wordt gevallen. "Gezien worden daarin is al heel belangrijk."

In de onderzoeken naar straatintimidatie gaven slachtoffers ook aan dat boetes of handhaving niet de oplossing was, maar juist de preventieve kant en het aanspreken van daders.

Geen besef

Volgens Adèr zijn plegers ofwel jongemannen in groepjes, of oudere mannen alleen. Vaak hebben ze niet eens door dat ze iets verkeerds doen. "Het besef ontbreekt dat de angstgevoelens bij vrouwen omhoogschieten."

Fairspace gaat met een team van hele betrokken vrouwen langs scholen en organisaties om workshops te geven met concrete mogelijkheden om in te grijpen als je getuige bent van intimidatie richting vrouwen.

Angst voor escalatie

"De grootste drempel om er iets van te zeggen, is de angst dat het vervelende gedrag omslaat naar henzelf", vertelt Adèr. "De angst voor escalatie is dus niet alleen bij slachtoffers, maar ook omstanders hebben die angst." De vrouwen van Fairspace leren dan dat er ook de-escalerende manieren zijn van ingrijpen. Bijvoorbeeld een dader aanspreken over een heel ander onderwerp en zo de aandacht verplaatsen, of andere vormen van afleiding.

De effecten van de workshops zijn nog lastig te meten, omdat daar meer onderzoek voor nodig is. Wat wel heeft gewerkt is dit onderwerp op de agenda zetten, merkt Adèr. "We hebben in 2019 143 mensen getraind op omstander-interventie. Die mensen zeggen blij te zijn dat ze weten hoe ze kunnen ingrijpen op een manier die veilig is."

Prijs

De gewonnen MensenrechtenMens-prijs is geen zak met geld, maar een prijs in de vorm van steun en erkenning. De organisatie hoopt op meer samenwerkingen met gemeenten. Die krijgen subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor aanpak van intimidatie en geweld tegen vrouwen, maar zijn nog zoekende naar invulling daarvan.

Fairspace strijdt ook tegen andere vormen van intimidatie in de openbare ruimte, zoals racisme en geweld tegen minderheidsgroepen.