Rotterdamse lachgasman houdt hoop op verbod

Maandag zei Blokhuis aan een verbod op recreatief gebruik te werken, maar een meerderheid van de Tweede Kamer heeft hij nog niet. Hij wilde lachgas toevoegen aan de zwarte lijst van softdrugs van de Opiumwet. Een meerderheid is wel nodig om het voorstel te accepteren.

De Rotterdamse zogenoemde lachgasman, Eric Alblas, houdt hoop op een verbod. Hij rijdt dagelijks door de Rotterdamse straten om lachgaspatronen op te ruimen. En dat is hard nodig, vindt hij. "Ik heb een hele ploeg wielrenners op die patronen onderuit zien gaan."Nu is het aantal patronen dat op de Rotterdamse straten ligt al flink achteruit gegaan: in plaats van duizend, haalt Alblas nog een paar honderd patronen per week van de straat. "Nog steeds erger ik me behoorlijk aan die patronen", zegt hij.

Vooral de vervuiling is een probleem. "Als iemand gebruikt, is dat zijn probleem. Maar zodra iemand onder invloed van lachgas de weg op gaat, wordt het ook mijn probleem. Daar heb ik moeite mee."

Alblas houdt nog steeds hoop op een verbod. "Het moet gewoon verboden worden om anderen lastig te vallen met hun (gebruikers, red.) probleem. Het moet gewoon strafbaar worden om lachgas te gebruiken, maar dat gaat wel goed komen hoor."