Politiek verbaasd over uitstel nieuw stadion Feyenoord, gemeente blijft geduldig

Wethouder Van Gils van grote projecten als Feyenoord City baalt van het jaar uitstel. Hij had gehoopt dat juni volgend jaar een definitief besluit kon worden genomen en dat het stadion in 2024 de deuren kon openen. "Maar het goede nieuws vind ik dat de raad van commissarissen en de directies van zowel het stadion als de betaald voetbalorganisatie (BVO) zeggen: wij gaan voor dat stadion, maar we doen het goed."

Begin januari heeft Van Gils een gesprek met de partijen. Dan wordt duidelijk hoe het zit met de financiering en of er in juni van het komend jaar een besluit kan worden genomen door de gemeente.



Van uitstel naar afstel?

"Zij moeten hun huiswerk inleveren, wij gaan dat toetsen", zegt wethouder Van Gils. "Als dat plan nog niet klaar is, dan heeft het geen zin om te toetsen." Hij vindt het beter om er iets meer tijd voor te nemen, omdat het grote discussies zijn. "Maar in een jaar kan veel gebeuren, ik had liever gehad dat het rond was geweest."

De VVD baalt ook en vraagt zich af welke financiële gevolgen het uitstel heeft. De bouwkosten kunnen gaan oplopen en de rente loopt door in de tussentijd. "De gemeente wil er 40 miljoen insteken, dan wil ik wel heel goed weten wat dat betekent voor de belastingcenten van de Rotterdammers", zegt Jan-Willem Verheij van de VVD.

Bang voor afstel zijn de wethouder en de VVD niet. Voor hen is dit nieuws ook een teken dat zowel de club als het stadion er vol voor willen gaan. "Er staat nog steeds in het bericht van Feyenoord dat het besluit nog steeds in de eerste helft van 2020 wordt genomen en daar ga ik ook van uit", zegt Verheij.

Weinig vertrouwen

Dat vertrouwen heeft Ellen Verkoelen van oppositiepartij 50Plus niet. Ze is er klaar mee. "De financiering komt niet rond", zegt ze stellig.

Volgens haar loopt iedereen achter elkaar aan. "Er kan geen grond gekocht worden, want de bedrijven die er nu zitten, laten zich niet uitkopen tot het moment dat ze ook zeker weten dat ze uitgekocht worden. Dus die willen geld op hun rekening. Logisch ook. Gevolg is dat de vergunningen niet op gang komen.”

"Ik heb het gevoel dat Feyenoord er gewoon vanaf wil. De BVO is er klaar mee, het lukt niet", zegt Verkoelen. "Ik ga straks over vier jaar de raad uit, dan hebben we alleen maar uitgesteld", vreest ze. “Het was ook het verhaal van de 25 miljoen die weer naar boven kwam. Ik heb het idee dat iedereen ruzie met elkaar aan het zoeken is. Als er maar genoeg ruzie komt er ongenoegen en dan gaat de zaak wel uit elkaar ploffen. Dat gevoel heb ik.”