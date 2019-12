Uitspraak in zaak doodgestoken studente Sarah Papenheim

De rechter in Rotterdam doet woensdag uitspraak in de zaak rond de dood van de 21-jarige Sarah Papenheim. De Amerikaanse studente werd een jaar geleden doodgestoken in haar studentenhuis in Rotterdam-Kralingen. De 24-jarige verdachte, Joël S., heeft bekend.

S. zegt dat hij zich er niets meer kan herinneren. Hij weet niet waarom hij zijn huisgenoot met 27 messteken om het leven bracht. Wel ging het in de maanden ervoor slecht met hem en had hij last van hallucinaties.



Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder tien jaar cel en tbs met dwangverpleging, wegens doodslag. Omdat het OM voorbedachten rade niet bewezen acht, werd vrijspraak gevraagd voor de aanklacht van moord.

De aanklager gaat ervan uit dat S. verminderd ontoerekeningsvatbaar is. Volgens zijn advocate zou hij echter volledig ontoerekeningsvatbaar zijn. Daarom pleitte zij voor alleen een psychiatrische behandeling.



De maanden voor de steekpartij ging S. steeds vreemder doen en Papenheim werd bang van hem. Een andere vriendin van S. en ook het latere slachtoffer hadden contact daarover met de hulpverlening.

In een onderzoek hiernaar werd onlangs geconcludeerd dat de hulpinstanties niets valt te verwijten. Een psycholoog en een psychiater, die op verzoek van de advocaat van de nabestaanden naar het rapport over de hulpverlening hebben gekeken, laten echter niets heel van de conclusies in het rapport.