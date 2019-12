Het weer van vandaag: zonnige perioden

Het weer voor vandaag ziet er goed uit. Vanochtend krijgen we vanuit het westen zonnige perioden en het blijft tot de avond droog. Met een middagtemperatuur van 9 graden is het vrij zacht en er waait een matige en aan zee soms vrij krachtige zuidwestenwind.

Vanavond en vannacht zijn er opklaringen maar valt er ook een enkele bui. Het koelt niet verder af dan 3 graden. Langs de kust neemt de westenwind vannacht toe tot (vrij) krachtig.

Ook morgen is het prima weer met geregeld zon en blijft tot de avond droog. In de avond gaat het vanuit het zuidwesten regenen. De temperatuur komt 's middags uit op 6 graden. De zuidwestenwind waait matig en aan zee (vrij) krachtig.

Vooruitzichten

Vrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig in het Rijnmondgebied. Vrijdag is het bewolkt en regenachtig. In de middag wordt het droger.

Op zaterdag is het wisselend bewolkt met enkele buien. Er staat dan veel wind en bestaat er kans op zware windstoten. De zondag kenmerkt zich door veel bewolking met soms wat zon en een bui. In de middag wordt het 7 of 8 graden.

Begin volgende week blijft het wisselvallig en vrij zacht.