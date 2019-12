Wethouders Vlaardingen blijven: 'Wij hebben er alle vertrouwen in om de stad te besturen'

Burgemeester Annemiek Jetten in juli 2019 bij het voetbaltoernooi voor ambtenaren

Jetten trad vorige week terug na aanhoudende strubbelingen tussen haar en de wethouders. Er zijn sinds juni verschillende 'teamconferenties' geweest om de onderlinge verhoudingen te verbeteren.



"Echter in de weken daarna ontstond er weer een situatie waarbij een verschil van aanpak tussen de burgemeester en andere leden van het college een goede discussie en een adequate besluitvorming in het college belemmerde", schrijven de wethouders.

Meerdere gesprekken tussen Jetten en de wethouders volgden. Ook commissaris van de Koning Jaap Smit werd ingeschakeld. Maar nog voor die zijn oordeel kon vellen, stapte de burgemeester al op, zo blijkt uit brief van de wethouders.

Volgens Jetten heeft Vlaardingen een andere 'bestuursstijl' nodig. De wethouders geven aan dat het niet aan hen is om die opmerking te duiden.



De wethouders hebben besloten om na het ontslag van Jetten niet ook op te stappen. "Over het vertrouwen in het college gaat de gemeenteraad. Wij hebben er alle vertrouwen in om de stad te besturen", zeggen de wethouders.