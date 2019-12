Marius de Jongere: de bekendste havenschilder van Rotterdam die nee zei tegen Kennedy

Donderdag komt er een boek uit over zijn leven en zijn werk, gemaakt door zijn dochter Carola Prins en zoon Maarten Drulman. Die laatste was degene die aan Jackie Kennedy de ‘nee’ moest verkopen. Hij kreeg haar op een dag thuis in Rotterdam aan de telefoon.

"Ja, dat was een grote verrassing, ze was op zoek naar mijn vader", zegt Drulman. Marius de Jongere had eerder een portret gemaakt van de Amerikaanse president John F. Kennedy op basis van foto’s. Dat portret was bij de burgemeester van Londen terecht gekomen, waar Jackie het zag.

"Het was helemaal haar John, dus ze belde om te vragen of m’n vader nog een keer zo’n schilderij kon maken", vertelt Drulman. "Maar daar had m’n vader geen oren naar, dus het is niet doorgegaan." Voor het boek hebben de kinderen van De Jongere er alles aan gedaan om het portret van Kennedy te traceren, maar dat is niet gelukt.

Glorietijd

Marius de Jongere (1912-1977) is een pseudoniem van Marinus Drulman. Hij begon in 1925 met schilderen. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij een veel gevraagd havenschilder. In de tijd van wederopbouw en ontwikkeling van de haven tot grootste ter wereld, maakte Marius de Jongere furore met zijn schilderijen waarop hij ‘water liet bewegen’.

"Daarvoor had hij een techniek ontwikkeld", weet zoon Maarten Drulman. "Vroeger werd water heel vlak geschilderd. Hij zette het dik aan met een kwast en daarna bewerkte hij het met een paletmesje. Door die strijkbewegingen van dat paletmesje kreeg het water een heel levend beeld. Dat was heel erg gewenst."

Oeuvre

Het werk van De Jongere ging de hele wereld over. Voor het boek hebben Drulman en zijn zus een oproep gedaan. Lang niet al het werk van hun vader hebben ze boven water gekregen. Maar het boek bevat toch tientallen afbeeldingen van etsen, aquarellen en litho’s en negentig afbeeldingen van olieverfschilderijen. Daarmee geeft het een overzicht van het oeuvre van de Rotterdamse schilder.

Zoon en dochter hadden nooit de intentie om een boek te maken. Ze werden gevraagd door Rudolf van Soelen. De eigenaar van het Rotterdamse bedrijf Calex is liefhebber van het werk van De Jongere en heeft zo’n 140 werken van hem in bezit.

“Maar hij wist niks over m’n vader”, zegt Drulman. "Wat hij op internet kon vinden, waren ongerijmde verhalen." Via via benaderde Van Soelen de kinderen van de schilder. "Het kwam wel goed uit, m’n zus was net gepensioneerd, zij studeerde cultuurwetenschappen. Ze was bereid om het boek te schrijven. Ik ben fotograaf en kan beelden bewerken. Een goede combinatie, het is helemaal naar onze zin gemaakt."

Weer een beetje kind

Voor Carola Prins en Maarten Drulman was het een bijzonder project. "Eigenlijk zijn we weer een beetje kind geworden", aldus Drulman.

Over het vooroorlogse werk van z’n vader wist hij niet veel. "Het werk was verkocht, hij hield zelf geen archief bij. Dus nu met het samenstellen van het boek komt van alles boven water. Ook brieven en tekeningen van hem. Ik heb daardoor een heel inzicht gekregen in zijn leven. Hartstikke leuk dat we de gelegenheid kregen dit boek te maken, het was fantastisch om te doen.”

Het boek ‘Marius de Jongere, een Rotterdamse kunstenaar’ wordt donderdag gepresenteerd in het Maritiem Museum in Rotterdam. Het wordt uitgegeven door Uitgeverij Scriptum.