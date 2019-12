Inschrijving voor gratis songfestivaltickets geopend

De inschrijving voor gratis tickets voor het Eurovisie Songfestival, volgend jaar in Rotterdam, is geopend. De gemeente geeft 8500 kaarten weg aan 4250 Rotterdammers die weinig te besteden hebben.

John van Bruggen uit Vreewijk is één van de naar schatting zestigduizend Rotterdammers die in aanmerking komt voor de kaarten. "Een supergebaar", noemt hij de actie. "Het is een feestje voor alle Rotterdammers, dus daar horen ook minima bij. Dat vind ik voortreffelijk."

Eisen

Rotterdammers met een kleine beurs kunnen zich via de website van de gemeente tot 7 januari aanmelden . Bij hun aanmelding moeten ze kunnen aantonen dat ze weinig te besteden hebben. Voor alleenstaande mensen moet het netto maandinkomen tussen de 545 en 1250 euro zijn. Voor mensen die samenwonen of getrouwd zijn, geldt een gezamenlijk netto maandinkomen tussen de 1030 en 1770 euro.

De kanshebbers moeten inloggen met DigiD voor ze zich überhaupt online kunnen aanmelden. Daar loopt John tegen een probleem aan, want een DigiD heeft hij niet. "Een kleine ramp", zucht John. "Ik denk dat er wel meer oudere mensen en minima zijn die nooit gebruikmaken van DigiD."

Fysieke locaties

Een DigiD kan worden aangevraagd via de website van de overheid. Binnen drie werkdagen krijgen aanvragers dan een brief thuis met een activeringscode. Maar voor de mensen die daar niet op kunnen of willen wachten, zijn er ook twee fysieke locaties in Rotterdam-Noord en Charlois om je aan te melden voor de tickets.

De gemeente kan verdere inkomenschecks doen via de Belastingdienst of de dienst Werk en Inkomen. "Dubbel inschrijven is reden voor uitsluiting van deelname", meldt de gemeente.

Winnaars krijgen twee tickets. Degene die meegaat als gast, hoeft niet aan de eerder genoemde eisen te voldoen. "Tickets zijn niet overdraagbaar. Bent u verhinderd, dan kan uw gast ook niet naar de show", meldt de gemeente.



In totaal zijn er negen shows, waaronder twee halve finales en één finale. Voor de finale op 16 mei worden vijfhonderd kaarten weggegeven; voor de andere acht shows zijn dat er duizend per show. De vrijkaarten kosten de stad niets extra.

De uitslag van de te winnen kaart volgt in maart. Winnaars krijgen de kaarten uiteindelijk pas op de dag van de show zelf. Zij moeten zich dan bij Ahoy legitimeren. Op die manier hoopt de organisatie doorverkoop te voorkomen.