Rotterdam stopt met poging om 19 miljoen euro aan bijstandsschulden terug te krijgen

Eerder dit jaar oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat een Rotterdammer die 35 duizend euro teveel had gekregen, dat bedrag niet hoeft terug te betalen, omdat de zaak na vijf jaar was verjaard. De gemeente heeft nu 372 fraudevorderingen onderzocht. Het overgrote deel daarvan is verjaard, zegt wethouder Moti. "De resultaten geven daarom aanleiding om over te gaan tot het afboeken van een bedrag van 19 miljoen euro aan verjaarde vorderingen en daarbij niet in te zetten op verder onderzoek", schrijft Moti in een brief aan de gemeenteraad.



Volgens Moti is het niet zo dat als een schuld ouder is dan vijf jaar, er automatisch sprake is van verjaring. Maar het zou volgens de wethouder te duur zijn om alle dossiers helemaal door te nemen, omdat het waarschijnlijk ook weinig oplevert. De onderzoeken kosten veel geld, omdat sommige vorderingen al bijna twintig jaar oud zijn.

Mensen die nog een schuld hadden moeten betalen krijgen op korte termijn een brief van de gemeente waarin staat dat de schuld niet hoeft worden afgelost.

Om te voorkomen dat dit soort situaties opnieuw plaatsvinden, heeft de gemeente de communicatie over de bijstandsvorderingen aangepast. Volgens de Centrale Raad van Beroep hadden de mensen met een schuld geen goed overzicht over de bedragen die nog betaald moesten worden. Daarom krijgen ze voortaan elk jaar een brief met daarin een overzicht van de bedragen die nog terugbetaald moeten worden.