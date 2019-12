Supporters en directie vrezen voortbestaan FC Dordrecht: 'Mensen voelen zich bedonderd'

De Zeeuw over stadionmalaise FC Dordrecht: 'We hadden dit totaal niet zien aankomen'

De Zeeuw doelt op eerdere gesprekken die hij met de gemeente voerde. "Het is een nijpende situatie. Het is de vernieuwing van het hele park. Het gaat niet alleen om het stadion, maar ook alles eromheen. De gemeente Dordrecht gaf aan dat dit een goed initiatief is. Ze hebben een positief advies gegeven aan de coalitie, maar de coalitie heeft de deur naar ons hard dichtgegooid."

Ook Emiel Grootenboer, voorzitter van de supportersvereniging van FC Dordrecht, vindt de keuze van de gemeente onbegrijpelijk. "Dit sloeg in als een bom. We waren verbijsterd. We zijn al vijftien jaar bezig met een nieuw stadion. Met dit plan, dat geregisseerd werd door de gemeente, had ik het idee dat we een stap zouden zetten."

Bedonderd

"Mensen voelen zich gewoon bedonderd", beschrijft Grootenboer het gevoel dat onder de supporters leeft. "Eerdere plannen sneuvelden omdat er geen commercie mag komen op deze locatie. De gemeente gaf aan dat er geschakeld moest worden naar maatschappelijke instellingen. Maar als het puntje bij paaltje komt, wordt een goed plan voor heel het sportpark Krommedijk afgeschoten. In mijn optiek is het politieke onwil."

De Zeeuw begrijpt de zorgen van de supporters over de situatie bij FC Dordrecht. "Het is natuurlijk ook zorgelijk. Ik probeer iedereen gerust te stellen. Waar wij nu echt voor moeten zorgen, is dat het duidelijk wordt dat het plan niet alleen om FC Dordrecht draait", benadrukt De Zeeuw. "Het draait ook om de breedtesport en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De gemeente hoeft niet voor FC Dordrecht garant te staan, ze moeten naar ons gaan luisteren. Dan denk ik dat het toch goed gaat aflopen."

Acties

Ook de supporters roeren zich op de achtergrond voor het behoud van hun club. "We zijn met een hoop acties bezig", doet Grootenboer uit de doeken. "Ik zag al een inzamelingsactie voorbij komen. Vijf jongens hebben hier in het supportershome een tekening gemaakt hoe het clublogo eruit kan zien als een groot merk als Red Bull achter de club zou gaan staan. Er is genoeg reuring binnen de club om de gemeente en sponsoren te laten zien dat er absoluut draagvlak is voor een mooie betaald voetbalorganisatie op het eiland."