Walstroomhuis op Landtong Rozenburg is straks niet meer te zien

Het walstroomhuis op de Landtong Rozenburg krijgt aan de zijkanten een aarden wal, bomen en struiken. Hij wordt in camouflagekleuren geschilderd en komt direct langs de Noordzeeweg te liggen. Dat is de uitkomst van drie bewonersbijeenkomsten, maar helemaal zonder gemor ging dat niet.

En dat vindt wethouder Arno Bonte (energietransitie) begrijpelijk. "De discussie gaat niet over de walstroomvoorziening an sich, want die levert minder geluidsoverlast en schone lucht op. Waar de bewoners zich wel druk over maken is: gaat het niet ten koste van het groen."

Distributiecentrum

En die zorgen zijn gevoed door eerdere plannen van het Havenbedrijf Rotterdam voor een distributiecentrum op de Landtong. Dat centrum ging na protesten niet door, maar het wantrouwen zit nog diep, bleek dinsdagavond.

Bonte: "Dat plan zou Rozenburg veranderen in Dozenburg. Als stadsbestuur waren we daar ook tegen. Het is de reden dat we nu als harde voorwaarden aan de subsidie van 2 miljoen euro hebben gesteld dat de walstroomvoorziening niet zichtbaar mag zijn en de plek samen met de bewoners moet worden uitgekozen."



E-house

Het walstroomhuis, ook wel E-house genoemd, is een gebouw van 6 bij 9 meter, plus vier kleinere transformatoren waar de grote kraanschepen van Heerema Marine Contractors hun stroom van kunnen aftappen. Die stroom wordt geleverd door het windpark op de Landtong, en via het E-house met kabels naar de ligplaats van Heeerema gestuurd.

De voorziening is uniek voor de wereld. Nergens worden zeeschepen op die manier van stroom voorzien. Het Havenbedrijf Rotterdam, Eneco, de gemeente Rotterdam en Heerema zelf dragen allemaal miljoenen euro's bij. “Door het stilzetten van de dieselgeneratoren wordt jaarlijks een uitstoot van grofweg 5.000 dieselauto’s uit de lucht gehaald,” aldus het Havenbedrijf. "Dat verbetert de leefbaarheid op Rozenburg en Maassluis en zorgt voor beduidend minder CO2 in de lucht."

Heerema is tot nu toe de enige afnemer van de groene energie. Er worden wel al gesprekken gevoerd met andere partijen om ligplaatsen van stroom te voorzien. En dat zorgde meteen voor onrust bij bewoners: komen er dan ook meerdere walstroomvoorzieningen op de Landtong?

Bestemmingsplan

Nee, verzekerden de plannenmakers. Voorlopig kunnen we hiermee vooruit. En volgend jaar beginnen ook de gesprekken over een nieuw bestemmingsplan voor de lange groenstrook. “De wens om de Landtong groen te houden is helder. Rozenburg heeft recht op groen, en waar kan je dat beter vinden dan hier op de Landtong?”, aldus Bonte.

Als alles volgens plan loopt, kan Siemens in april gaan bouwen en kunnen de schepen van Heerema eind 2020 aan de stekker.