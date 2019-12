Duur broodje hamburger voor vluchtende draaideurcrimineel

Dat zelfs de simpelste handeling soms grote gevolgen kan hebben, bleek in Rotterdam-Oost. In de nacht van dinsdag op woensdag werd daar een man opgepakt, terwijl hij een broodje hamburger ging halen.

De man uit Maassluis, die bekend staat als 'veelpleger', reed door Rotterdam en maakte volgens de politie de keuze voor een 'opmerkelijke route'. Toen agenten hem daarom aan de kant van de weg wilden zetten voor een controle, ging hij ervandoor.

Tijdens de achtervolging lapte de man meerdere verkeersregels aan zijn laars. Uiteindelijk stapte de man uit, gooide de autosleutels weg en probeerde weg te rennen. Die poging was tevergeefs.

De vluchtende man had als verklaring dat hij honger had gekregen en daarom met zijn auto onderweg was naar een fastfoodketen voor een hamburger. De man is aangehouden.

Uiteindelijk eindigde de nacht voor de man met een hele reeks bekeuringen, maar zonder hamburger.