Duncan Laurence meest gezochte BN'er in 2019

Songfestivalwinnaar Duncan Laurence was het afgelopen jaar de trending bekende Nederlander op Google. De naam van de Hellevoeter was in 2019 de snelst gestegen zoekterm. De zoekmachine kwam woensdag met een lijst van meest gebruikte zoektermen, een Year in Search. De cijfers laten zien dat de artiest vooral in de maand mei, tijdens en rondom het Eurovisiesongfestival, veelvuldig werd gezocht. Het liedje Arcade, waarmee hij het liedjesfestijn op zijn naam schreef, was in 2019 de meest gezochte songtekst.