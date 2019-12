Bonnenregen op Groene Kruisweg: achthonderd bekeuringen uitgedeeld

De snelheidscontrole vond plaats tussen 04:30 uur en 09:00 uur. Er reden in dat tijdsbestek 4791 voertuigen langs.

"Meerdere voertuigen reden tussen de 130 en 140 kilometer per uur", schrijft de politie op Instagram. Op de Groene Kruisweg is tachtig kilometer per uur toegestaan. De hoogst gemeten snelheid was 147 kilometer per uur.