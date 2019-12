Ellende MerwedeLingeLijn duurt voort

Een lijst met 27 misstanden, uiteenlopend van veel en grote vertragingen tot kapotte motoren, is afgelopen weekend door de bond op social media geplaatst onder de kop “treinpersoneel Qbuzz is er helemaal klaar mee”. De MLL is de treinverbinding tussen Dordt, Gorinchem en Geldermalsen.

Machinisten en conducteurs (stewards genoemd) willen niet voor de camera, maar zeggen onder meer dat er regelmatig te weinig treinen zijn om de dienstregeling in de spitsuren uit te kunnen voeren. “Vanwege groot onderhoud zijn twee treinen wekenlang weg en soms door incidenteel onderhoud op donderdag en vrijdag nog eentje”, aldus een medewerker.

Reizigers steken hun onvrede over uitval, vertragingen en overvolle spitstreinen niet onder stoelen of banken. “Over het personeel op de trein hoor je mij niet klagen”, zegt een passagier, “die mensen kunnen er niks aan doen. De directie zou eens mee moeten rijden in deze trein.”

Qbuzz wil er niet op reageren. “We gaan eerst met de vakbond praten”, zegt woordvoerster Gea de Rie. Een woordvoerder van verantwoordelijk provinciaal bestuurder Floor Vermeulen zegt dat er regelmatig gesproken is met Qbuzz: “Er is zelfs een boete opgelegd, we wachten nu even af wat er uit het gesprek met de vakbond komt.”

Alle partijen in Provinciale Staten van Zuid-Holland vinden dat Qbuzz, dat het bus- en treinvervoer in de Drechtsteden en Alblasserwaard in december 2018 overnam van Arriva, al te lang slecht presteert.

Het bedrijf moet in januari verschijnen tijdens een speciale hoorzitting in het provinciehuis om uit te leggen hoe er een eind kan komen aan de misstanden. Dat gaat óók over het busvervoer.