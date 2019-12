Burgemeester Alblasserdam: 'Steek een uur geen vuurwerk af op Oudejaarsavond'

Het onderwerp werd dinsdag besproken in een raadscommissie in Alblasserdam. Daar kon het op brede steun rekenen. "Ik hoop dat het navolging krijgt", zegt Paans.

Eerder sprak Paans met een afvaardiging van mensen uit Alblasserdam. Daarbij werden meerdere voorstellen gedaan om de jaarwisseling in Damdorp 'gezellig te houden'. "Aan de ene kant is er een steeds grotere roep om vuurwerk te verbieden, maar aan de andere kant zijn er hier ook mensen die gewoon vuurwerk willen afsteken."

Tijdens de gesprekken werd onder meer voorgesteld om speciale plekken aan te wijzen waar mensen met hun gezin vuurwerk kunnen afsteken, maar ook het vuurwerkvrije uurtje kwam ter sprake.

"Het is in feite een landelijk initiatief van hondenbezitters", legt Paans uit. "Maar ook tijdens het gesprek kon het op bijval rekenen. Het is namelijk ook een groep mensen met wie je rekening moet houden."

Paans snapt dat het alleen maar een oproep is. "Handhaven is domweg niet mogelijk", legt hij uit. "Maar het is vooral een vraag aan de gemeenschap, omdat het iets is dat je samen viert en dan moet je met iedereen rekening houden."