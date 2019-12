Zes jaar cel en tbs voor doodsteken Sarah Papenheim

Joël S. krijgt zes jaar cel en tbs voor het doodsteken van zijn huisgenoot Sarah Papenheim in hun studentenhuis in Rotterdam-Kralingen. Dat heeft de rechter zojuist besloten. De 21-jarige Amerikaanse studente kwam een jaar geleden om het leven door 27 messteken.

Hulpverleners troffen de studente hevig bloedend aan in haar appartement in de buurt van de Erasmus Universiteit, waar ze psychologie studeerde. Reanimatie mocht niet meer baten.

S. zegt dat hij zich niets meer kan herinneren van de steekpartij, maar hij heeft eerder al wel bekend. De maanden voorafgaand aan de dood van Papenheim ging het al slecht met S. en had hij last van hallucinaties. Een andere vriendin van S. en ook het latere slachtoffer hadden contact daarover met de hulpverlening.



In een onderzoek hiernaar werd onlangs geconcludeerd dat de hulpinstanties niets valt te verwijten. Een psycholoog en een psychiater, die op verzoek van de advocaat van de nabestaanden naar het rapport over de hulpverlening hebben gekeken, laten echter niets heel van de conclusies in het rapport.

De uitspraak van de rechter is lager dan de eerdere eis. Twee weken geleden werd tien jaar cel en tbs geëist. Volgens de rechter is S. sterk verminderd toerekeningsvatbaar, doordat sprake is van een 'ernstig ziektebeeld'. Daardoor komt de rechter op een lagere straf uit dan de eerdere eis.



De moeder van Sarah, Donee Odegard, diende eerder een schadeclaim in. Die wordt grotendeels toegewezen. Het gaat om een bedrag van 37 duizend euro voor materiële schade en dertigduizend euro voor zogeheten shockschade.