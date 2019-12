Ruim 300 aanmeldingen voor gratis kaartjes Songfestival

De gemeente Rotterdam geeft 8500 kaarten weg aan 4250 Rotterdammers die weinig te besteden hebben.

Rotterdammers kunnen zich tot 7 januari via de website van de gemeente aanmelden. De kanshebbers moeten inloggen met DigiD voor ze zich online kunnen aanmelden. Dat is voor sommige mensen een probleem.



Andere manieren waarop mensen zich kunnen melden is via het telefoonnummer van de gemeente (14010). Ook bij kantoren van de gemeente in Charlois (Zuidplein) en in Noord (Eudokiaplein) kan men zich aanmelden.