Na Spijkenisserbrug hapert ook sms-dienst om automobilisten te waarschuwen

De problemen met de Spijkenisserbrug tussen Hoogvliet en Spijkenisse lijken steeds groter te worden. Niet alleen blijft de brug door mechanische mankementen in storing gaan. Het sms-systeem van Rijkswaterstaat dat gebruikers van de brug voor een storing moet waarschuwen, is ook van de leg.

Woensdag weigerde de Spijkenisserbrug dienst. Daar had alleen het scheepvaartverkeer tussen 11:10 uur en 13:40 uur last van. Toen de brug eenmaal omhoog ging, hadden de meeste weggebruikers al een half uur gewacht. Sommigen waren inmiddels gekeerd en hadden een alternatieve route gekozen.

"Ik zat midden in een rijexamen met een leerling," reageerde een boze eigenaar van een rijschool. "Gelukkig is de leerling wel geslaagd. Maar waar bleef de sms van Rijkswaterstaat?"

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is het niet de eerste keer dat het sms-systeem het niet doet. Zondag was er een storing aan de slagbomen. Ook toen hebben de abonnees geen melding ontvangen.

"We zijn aan het uitzoeken wat er aan de hand is. We willen de onderste steen boven hebben," aldus de woordvoerder.

Opvallend is het wel dat op 23 november eveneens een storing aan de Spijkenisserbrug was. Toen haperde het sms-systeem en ontvingen de abonnees later alsnog de melding. Rijkswaterstaat beloofde nadien onderzoek te gaan doen.

Chris Hottentot van de partij Nissewaard Lokaal is evenzo verbaasd. "Als het systeem niet werkt, zorg dan dat er een alternatief is. De mensen moeten toch worden gewaarschuwd? En als al twee weken geleden duidelijk was dat het systeem haperde, heeft Rijkswaterstaat toch tijd gehad om iets te doen."

Hij gaat woensdagavond tijdens de gemeenteraad van Nissewaard vragen stellen aan verantwoordelijk wethouder Igor Bal (VVD).

De Spijkenisserbrug heeft inmiddels sinds januari 2015 - dus in bijna 5 jaar - 87 storingen gehad. De brug staat op de nominatie voor groot onderhoud. Dat wordt pas over een aantal jaren uitgevoerd.