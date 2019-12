Invallen in Berkel en Capelle bij groot onderzoek naar drugsbende

Voor een groot onderzoek naar drugshandel en witwassen zijn woensdag invallen gedaan in onder meer Capelle aan den IJssel en Berkel en Rodenrijs. Daarbij is één persoon aangehouden. In totaal viel de landelijke recherche op twintig plaatsen in Nederland bedrijfspanden en huizen binnen.

Bij de invallen waren rond de tweehonderd rechercheurs betrokken. Zij legden beslag op administratie, sieraden, een vals ID en twee panden. De arrestatie was in Berkel en Rodenrijs. Daar werd een persoon opgepakt, die meer dan duizend xtc-pillen in bezit had.

De politie kwam achter de identiteit van de verdachten door het volgen van geldstromen en door ontsleutelde data. Opvallend was dat de leden van de criminele organisatie nicknames uit een kinderserie gebruikten om met elkaar te communiceren. De bende zou via havens in Europa drugs invoeren.

Buiten de regio Rijnmond waren er invallen in onder meer Amsterdam, Delft, Soest, Roosendaal en Sint-Willibrord.