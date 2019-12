A15 bij Vaanplein na vier uur file weer open voor verkeer

De verkeersdrukte is ontstaan door een ongeluk

De ruit van Rotterdam staat volledig vast. Rijkswatersstaat adviseert automobilisten om hun reis van of naar de stad uit te stellen. De A15 bij het Vaanplein bleef tot ongeveer 19:30 uur dicht, omdat er politieonderzoek moest worden gedaan na een ongeluk. Daarna konden de betrokken auto's worden geborgen.

Eerder in de middag ontstond een lange file op de A15 van Europoort in de richting Rotterdam. Oorzaak was een ongeluk, waarbij vier personenauto's betrokken waren. Snel daarna slibden allerlei wegen rond Rotterdam dicht.Automobilisten staan al 3,5 uur vast, laten sommigen weten.