'Vuurwerkbril moet even vanzelfsprekend worden als autogordel'

Tijdens de laatste jaarwisseling werden 396 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandeld in de bijna negentig spoedeisende hulpafdelingen in Nederland. Van hen raakten 132 mensen gewond aan een of beide ogen. Veel van deze slachtoffers waren jongeren.

Oogarts Tjeerd de Faber maakt zich al jarenlang hard voor een verbod op consumentenvuurwerk. Zolang dat verbod er niet is, roept hij iedereen op om een vuurwerkbril op te zetten.

"Teveel mensen raken tijdens oud & nieuw gewond aan hun ogen door vuurwerk. Daarom kunnen we niet vaak genoeg benadrukken dat het belangrijk is een vuurwerkbril op te zetten, zowel als je zelf vuurwerk afsteekt als wanneer je ernaar kijkt. Het dragen van een vuurwerkbril moet even vanzelfsprekend worden als het dragen van een autogordel. Vuurwerk is heel mooi om te zien, maar moet niet het laatste zijn dat je ogen zien."