Lijst aan afwezigen Feyenoord: 'Normaal gesproken is dat niet op te vangen'

Feyenoord is woensdagochtend gearriveerd in Portugal voor het allesbeslissende duel in de Europa League met FC Porto. De ploeg van trainer Dick Advocaat moet winnen en hopen dat Rangers FC dat ook doet thuis tegen Young Boys.

Een hels karwei, zeker omdat Feyenoord veel spelers mist. Naast de al bekende lijst van afwezigen kwam daar woensdag ook Nicolai Jørgensen nog bij, vanwege privé-omstandigheden. Feyenoord treedt dus behoorlijk gehavend aan tegen FC Porto. "Normaal gesproken is dat niet op te vangen tegen een club ploeg die eigenlijk altijd op Champions League niveau speelt", zegt Dennis van Eersel, Feyenoordwatcher van Rijnmond.

Samen met Sinclair Bischop doet hij donderdagavond verslag van het duel in Portugal. En in Porto zijn ze al veel Feyenoordfans tegen het lijf gelopen. Lang was het onzeker of supporters van Feyenoord het stadion wel in konden, vanwege een straf van de UEFA wegens het aansteken van vuurwerk bij Young Boys. Uiteindelijk wordt Feyenoord donderdag wel gesteund door tweeduizend fans. "Dit is de beste oplossing, dat Feyenoord dat beroep heeft aangetekend en dat het ook echt effect heeft gehad. Anders krijg je tweeduizend mensen die hier gaan zwerven door de stad", aldus Van Eersel.

Nieuwe stadion

Ook ging Van Eersel, in gesprek met Bischop, in op de nieuwe vertraging van het mogelijke nieuwe stadion van Feyenoord. "Niet heel verrassend, we weten hoe moeizaam, hoe stroef en stroperig dit proces gaat. Maar het is wel weer een zorgwekkende ontwikkeling. Het gaat het plan niet goedkoper maken."