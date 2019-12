Moeder doodgestoken Sarah: 'Mijn dochter draait zich om in haar graf'

De moeder van de doodgestoken Sarah Papenheim is boos over het vonnis van de Rotterdamse rechter. Zij vindt de straf van zes jaar cel en tbs veel te laag.

De 21-jarige Sarah werd op 12 december 2018 doodgestoken in haar studentenkamer in Rotterdam. Haar huisgenoot Joël S. was de dader. Hij deed dat volgens de rechter onder invloed van meerdere stoornissen. "Het kan u dus niet ten volle kwalijk worden genomen", zegt de rechter.

Donee Odegard, de moeder van Sarah, is dat niet met de rechter eens. "Dit is geen gerechtigheid. Mijn dochter draait zich om in haar graf. Ik heb de neiging hier naartoe te verhuizen om het systeem te veranderen."

Levenslang of doodstraf

Net als bij de vorige zittingen was Donee Odegard speciaal vanuit de VS naar Nederland gekomen. Dit keer werd zij onder anderen begeleid door de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra. Na afloop was zij zichtbaar geëmotioneerd.

"Ik ben geschokt en boos. Zou jij dat ook niet zijn als dit jouw dochter was?" Ze verwees naar de VS waar in dit soort gevallen levenslang of de doodstraf wordt opgelegd. "Ik heb begrepen dat je in Nederland maar vier van de zes jaar hoeft uit te zitten. Vier jaar, voor het doden van iemand..."

Odegard blijft nog een paar dagen in Nederland. Volgende week is zij aanwezig in de Rotterdamse gemeenteraad. Die bespreekt dan het rapport van de Zorgconsul over de rol van de hulpverleners. De conclusie is dat zij zorgvuldig hebben gehandeld.

De moeder van Sarah is het ook daar niet mee eens. Zij is ervan overtuigd dat haar dochter nog had geleefd als de hulpverleners adequater hadden opgetreden. Sarah was destijds bezorgd en had het meldpunt Verwarde Personen gebeld, maar enkele dagen later was zij al dood.