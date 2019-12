PVV Rotterdam wil ook gratis songfestivaltickets voor minima buiten Rotterdam

De Rotterdamse PVV-voorman Maurice Meeuwissen vraagt zich af waarom er alleen gratis songfestivaltickets worden uitgedeeld aan minima in Rotterdam. Niet alleen Rotterdammers betalen mee aan het evenement in Ahoy, zo redeneert hij. De eenmansfractie dient daarom een motie in om vijfduizend tickets weg te geven aan minima buiten Rotterdam.