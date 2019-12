Rotterdam wil minder fastfoodzaken: 'Helft van de volwassenen is te zwaar'

Rotterdam wil het fastfoodaanbod in de stad aan banden leggen. Dat is een van de maatregelen uit het Rotterdamse preventieakkoord dat de gemeente sloot met ruim tachtig partners. Het doel: de gezondheid van Rotterdammers verbeteren.

"Het is niet goed gesteld met de gezondheid van Rotterdammers", zegt wethouder Sven de Langen. Als voornaamste reden wijst De Langen naar armoede in de stad. "Er zijn best veel mensen die niet de ruimte, de tijd en het geld hebben om gezonde keuzes te maken. Verder is het leven in de stad zelf ook niet altijd even gezond."

Voor een gezonder voedselaanbod wordt onder meer gekeken naar schaarse vergunningen en gebieden waar geen fastfoodkraampjes mogen staan. "De afgelopen jaren is het aantal fastfoodzaken in Rotterdam fors toegenomen. In het centrum is het makkelijker een hamburger te halen dan een appel", zegt de Rotterdamse wethouder. "Het is een zorgelijke ontwikkeling dat de helft van de volwassenen en twintig procent van de kinderen in Rotterdam te zwaar is. Door in te zetten op beperkende maatregelen, kan de balans in de voedselomgeving worden hersteld."

Rotterdam is vooralsnog de eerste gemeente die het Nationale Preventieakkoord, waarmee de overheid roken, overgewicht en alcoholmisbruik wil aanpakken, heeft vertaald naar een lokale aanpak. Het Rotterdamse beleid is breder dan het landelijke en neemt ook achterliggende factoren als armoede en werkloosheid mee. "We adviseren Rotterdammers gebruik te maken van apps die je helpen gezonder te leven op mentaal en fysiek vlak."

Of het akkoord niet betuttelend is? "Dat vind ik niet. De wetenschap zegt dat er maar één mogelijkheid is. Tien procent van de zorgkosten gaan naar de leefstijlepidemieën. Er moet iets gebeuren."