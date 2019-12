Feyenoordfans genieten in Portugal: 'We hopen het mirakel van Porto mee te maken'

Feyenoordfans genieten in Portugal: 'We hopen een mirakel mee te maken'

Veel Feyenoordfans zijn in Portugal om de ploeg donderdag te steunen tegen FC Porto in de Europa League. Het wordt een loodzware klus voor de Rotterdammers, die moeten winnen om kans te houden op Europees voetbal na de winterstop.

Heel veel vertrouwen in een goede afloop hebben de fans niet. "We hopen het mirakel van Porto mee te maken. Of ik er vertrouwen in heb? Meer hoop. Het spel is niet geweldig. Maar het is wel typisch Feyenoord om er ineens te staan", zegt een supporter.

Een andere fan: "Je blijft altijd hopen, maar er moet wel een groot wonder gebeuren. We gaan het zien. Overwinteren zou top zijn, dan hebben wij in februari nog wat moois."

Meer kans

Liefst tweeduizend supporters zitten donderdag in het stadion. Veel van hen waren woensdag al in de stad. "Het is een fijne trip. Met meer supporters maken we misschien wel meer kans tegen Porto."