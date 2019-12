Minister-president Rutte op werkbezoek in de Drechtsteden

Premier Rutte bezocht tijdens zijn werkbezoek onder meer de nieuwe bedrijfshal van Koedood in Hendrik Ido Ambacht

In Dordrecht kennen ze nog een andere Rutte... Burgemeester Kolff bracht daarvan iets mee voor de premier

Premier Mark Rutte was woensdag op werkbezoek in de Drechtsteden. De Dordtse burgemeester Wouter Kolff leidde Rutte rond door de regio als voorzitter van het Drechtsteden-bestuur.

Rutte toonde zich onder de indruk van de Duurzaamheidsfabriek, op het leerpark in Dordrecht. "Hier werken de leerlingen dankzij samenwerking met het bedrijfsleven niet met oude meuk, maar met moderne machines. Dat motiveert enorm", zegt de premier.

Kolff liet hem ook kennis maken met de plannen voor de Spoorzone. Dordrecht en Zwijndrecht willen veel woningen bouwen rondom het spoor, maar dat is moeilijk zolang er veel giftreinen over dat spoor rijden.

"Een spoortunnel, zoals in Delft, is een goede maar hele dure oplossing. Dat is niet één twee drie geregeld", zei Rutte. De Drechtsteden zien het vervoer van gevaarlijke stoffen dwars door de gemeentes graag ophouden.

Ook willen de Drechtsteden langs de oevers van de grote rivieren oude bedrijfsterreinen saneren en vervangen door nieuwe, zogeheten 'natte industrie' en woningbouwlocaties. "Daarvoor is ook veel geld nodig, maar dat is overzichtelijk", zei Rutte.

Of de regio Dordrecht daarvoor geld krijgt, zal het kabinet begin volgend jaar beslissen. "Natuurlijk belooft hij vandaag niets", zei Kolff, "maar het zegt echt wel wat als de premier hier vier uur lang de tijd neemt om kennis te nemen van onze plannen."