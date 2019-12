Maassluizer Arend van Dam schrijft geschenk voor Kinderboekenweek

Arend van Dam heeft al meer dan honderd boeken op zijn naam staan. Met zijn boek 'De reis van Syntax Bosselman: Verhalen over de slavernij' won hij de Archeon Thea Beckmanprijs in 2018 en een Zilveren Griffel in 2019.

Mylo Freeman maakte zo'n zestig boeken, waaronder haar reeks over het donkere prinsesje Arabella die niet alleen in Nederland maar ook in Engeland, de Verenigde Staten en Afrika wordt uitgegeven. Het thema voor de komende Kinderboekenweek is En toen?