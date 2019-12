Supermarkten willen actie van boeren voorkomen, desnoods met kort geding

Het CBL is bang dat de boeren distributiecentra van supermarkten en groothandels zullen blokkeren. "Daarmee duperen ze miljoenen mensen die geen eten kunnen kopen", zei directeur Marc Jansen in radioprogramma Nieuws en Co. "En dat in de drukste tijd van het jaar. Dat willen we koste wat kost voorkomen."

Het FDF-bestuur zegt in een reactie dat "de supermarktgiganten, die al jaren parasiteren op boeren, hun inkomens en hun inspanningen ons weer de mond willen snoeren". "Het CBL had ons ook kunnen benaderen met een brief om te praten over een eerlijke vergoeding voor onze producten. Het CBL echter kiest voor agressie."

Verwijzing naar Hongerwinter

Dinsdag maakte Farmers Defence Force bekend dat de boeren komende week opnieuw actie gaan voeren. Ze zijn kwaad over de afspraken die het kabinet met de provincies heeft gemaakt over de stikstofmaatregelen.

Details wilde een woordvoerder nog niet geven, maar dat de actie-oproep begint met een verwijzing naar de Hamsterweken van Albert Heijn baart het CBL zorgen. Ook hintte de FDF-voorzitter eerder op acties die de voedselvoorziening zullen verstoren.

Hij schreef over de Hongerwinter en wilde daarover bij zijn tegenstanders het geheugen opfrissen. "Hen erop wijzen wat het belang van goed, gezond én bereikbaar voedsel is. Want wat als er een kinkje in die kabel komt? We gaan het beleven. Binnenkort..."