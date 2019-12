Verpakkingsvrije bezorgdienst wil vanuit Rotterdam heel Nederland veroveren

"Het is veel veel succesvoller dan we hadden durven hopen", zegt oprichter Jouri Schoemaker. Het idee voor Pieter Pot ontstond tijdens de studie aan de TU Delft en werd op een studentenkamer uitgetest, samen met huisgenoot Martijn Bijmolt. "We vroegen ons af hoe kunnen we het gemakkelijk boodschappen doen zonder verpakkingen. Want wij zagen onszelf niet met potjes over straat naar een speciale winkel gaan."

Vanuit het studentenhuis gingen Schoemaker en Bijmolt bij Ikea potten kopen, hebben ze een paar bulk goederen besteld en een website gemaakt. "Zo zijn we gaan testen en stap voor stap verder gegaan." Van studententest is zijn ze inmiddels gegroeid naar een online supermarkt met ruim 350 klanten in Rotterdam, die hun boodschappen met een bakfiets thuis bezorgd krijgen.

Bij Pieter Pot kun je online houdbare producten zoals rijst, pasta, koffie, gedroogd fruit, noten, peulvruchten, olie, kruiden en hagelslag bestellen. Een fietskoerier komt de bestelling thuis bezorgen in weckpotten. Als de potten leeg zijn, worden ze weer opgehaald. In het warenhuis worden de glazen potten gewassen en opnieuw gevuld. Pieter Pot krijgt hun producten in bulkhoeveelheden geleverd in het magazijn in Rotterdam-Kralingen.

Fietskoerier

Rotterdam is te klein om rendabel te zijn en daarom wil Pieter Pot in het hele land gaan bezorgen. "Als het bezorggebied groter wordt en het assortiment uitbreidt, dan lukt het ons wel om rendabel te worden", vertelt Jouri Schoemaker. "Als het aantal klanten stijgt naar 2500 heeft het bedrijf serieus toekomstperspectief."

Voor de landelijke droom is de naam veranderd van Puur Bezorgd in Pieter Pot en zijn de oprichters een wervingsactie gestart. Investeerders kunnen geld lenen tegen een rentetarief van 3,5%. Met het minimale streefbedrag van 150 duizend euro kunnen ze hun bezorggebied uitbreiden en met 300 duizend euro kunnen ze ook een app ontwikkelen om het verpakkingsvrij shoppen aantrekkelijk en gemakkelijk te maken.

Pieter Pot heeft al 655 investeerders gevonden en al dik twee ton financiering binnen. Tot de kerst loopt de crowdfundingsactie, maar nu is al zeker dat ze vanaf april volgend jaar landelijk gaan bezorgen.

In de grote steden gaat het bedrijf de boodschappen met een fietskoerier bezorgen, in de buitengebieden gaat dat gebeuren met busjes van een koeriersdienst. En ook al rijden die op fossiele brandstof, dan is de CO2-uitstoot nog lager dan als mensen in hun eigen dorp boodschappen zouden doen bij de supermarkt.

"Zelfs al zou je boodschappen doen in gerecycled karton en bij je om de hoek, dan nog is je CO2-uitstoot met onze formule lager. De impact van verpakkingen is zoveel groter dan een gevulde bus op fossiele brandstof", vertelt Jouri Schoemaker. "We verzinnen het niet zelf, het is extern gevalideerd", benadrukt hij erbij.

Sociale werkplaatsen

In andere steden zoals Utrecht en Leiden zijn er al lokale initiatieven geweest om verpakkingsvrij boodschappen te doen. Die zijn stuk voor stuk gestrand. Maar Pieter Pot is vast van plan van hun formule zelfs een internationaal succes te maken.

"Onze slogan is geen plastic, wel gemak. Steeds meer mensen winkelen online en wij willen daar als standaardoptie boodschappen zonder verpakkingen bij aanbieden", zegt Jouri Schoemaker. Ook met een stevige uitbreiding van het assortiment wil Pieter Pot steeds meer consumenten voor zich winnen.



Voor de landelijke formule gaat het bedrijf samenwerken met twee sociale werkplaatsen in Rotterdam en Schiedam. In de ene werkplaats worden de potten schoongemaakt en gevuld. In de andere werkplaats worden de bestellingen verwerkt en klaargezet.