Jan Pieter Lokker (70) nieuwe burgemeester van de Hoeksche Waard

De huidige waarnemend burgemeester, Govert Veldhuijzen, neemt per 18 december eervol ontslag. Hij volgde burgemeester Peter van der Velden op, die in april vanwege zijn gezondheid moest stoppen. Veldhuijzen zou eigenlijk blijven tot er in maart 2020 een nieuwe burgemeester was benoemd, maar hij wil eerder stoppen. Zijn vrouw is ernstig ziek.

Jan Pieter Lokker heeft met alle fractievoorzitters van de Hoeksche gemeenteraad gepraat. Hij was vanaf januari tot december waarnemend burgemeester van Vijfheerenlanden. Daarvoor was hij waarnemend burgemeester in onder meer Bodegraven,

op Goeree-Overflakkee en in de gemeente Albrandswaard.