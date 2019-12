Botteghin: ‘Samenwerking met Senesi verloopt goed’

Botteghin kan aan de bak, want de verwachting is dat FC Porto flink de aanval zal zoeken in de afsluitende groepswedstrijd van de gezamenlijke Europa League groep. “Ik vond Porto de sterkste ploeg in deze poule, dus het zal lastig worden. Maar we hebben nog een kans, dus daar gaan we voor.”

Bekijk hierboven de gehele persconferentie van Eric Botteghin voorafgaand aan Porto-Feyenoord. De wedstrijd is donderdag te volgen op Radio Rijnmond.