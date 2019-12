Bas Eenhoorn is nieuwe burgemeester van Vlaardingen

Eenhoorn is voorgesteld en benoemd door commissaris van de Koning Jaap Smit, na overleg met de fractievoorzitters. In 2014 was Eenhoorn ook al waarnemend burgemeester in Vlaardingen.

Hij heeft de opdracht gekregen om de komende tijd de rust in de gemeente te herstellen. Zo kan de toekomstige vaste burgemeester een goede start maken. De zoektocht naar een zoals dat heet 'kroonbenoemde burgemeester' komt pas later.

Eenhoorn was eerder al burgemeester van onder meer Schiermonnikoog en de gemeente Lansingerland. Hij was ook vier jaar partijvoorzitter van de VVD.