Dordrecht maakt zich op voor enorm verkeersinfarct

De afsluiting zal in de spitsuren zulke grote problemen geven, dat bewoners en bedrijven benaderd zijn om mee te helpen de gevolgen te beperken. Zo worden automobilisten opgeroepen de bus, waterbus of fiets te pakken, of om te rijden via A15 en A16.

Tijdens een informatieavond op het Dordtse leerpark toonden veel bezoekers zich ongerust over de gevolgen. "Bij ons op de Merwedestraat staat het nu al regelmatig vast", zei een bewoner van de Staart.

Door de stad

"Er rijden 70 duizend auto's per etmaal over de N3. Een deel daarvan zal helaas toch door de stad gaan rijden, maar we doen er alles aan om dat zoveel mogelijk te voorkomen", zei verkeerswethouder Rik van der Linden.



Omdat de Wantijbrug tijdens de opknapbeurt wél open blijft voor fietsers, openbaar vervoer en hulpdiensten rees de vraag waarom het overige verkeer dan ook niet gebruik kan blijven maken van een deel van de brug.

"Onmogelijk", zei Marcel Stiefelhagen van Rijkswaterstaat, "de brug is te zwak om tijdens het werk zwaar verkeer te dragen. Je kan dan denken aan het weren van vrachtverkeer, maar dat bleek eerder, bij de renovatie van de Merwedebrug in Gorinchem, niet te handhaven."

Ongerust

Het Albert Schweitzerziekenhuis is ook ongerust, zegt Paul Allers: "Onze medewerkers zullen wel een alternatief voor de auto vinden, maar artsen die snel ergens naar toe moeten, of een verloskundige die snel naar ons toe moet? Dat moet opgelost worden."

Ook bij bedrijven is ongerustheid over wat komen gaat. "Wij kunnen allemaal wel op de fiets van en naar het werk. Maar hoe krijg ik de hele dag door staal naar klanten in de binnenstad? Dat moet over de Merwedestraat, dat wordt wel een dingetje", zegt Danny Peters van De Jong Constructies.

Minder omzet

Andere ondernemers vrezen omzetderving en verlies van klanten. Enkele aanwezigen klagen ook over de timing van de klus: "Midden in de winter de fiets op, lekker hoor", zegt een vrouw.

"Een paar maanden later wordt de N3 opnieuw afgesloten voor asfalteringswerk. Had dat lekker gecombineerd", moppert één van de aanwezigen. "Hadden we graag gedaan, maar dat bleek niet te kunnen", erkende Rijkswaterstaat.