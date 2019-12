Recordaantal bezoekers Nederlands Fotomuseum dankzij Ed van der Elsken

Het Nederlands Fotomuseum heeft voor het eerst ooit in een jaar tijd honderdduizend bezoekers ontvangen. De honderdduizendste bezoeker werd donderdag hartelijk ontvangen door directeur Birgit Donker en wethouder Said Kasmi.

De grote publiekstrekker was de tentoonstelling Lust for Life - Ed van der Elsken. Dat was met ruim 67 duizend bezoekers de drukst bezochte tentoonstelling ooit van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam-Zuid.

Op dit moment is in het museum de tentoonstelling 'Sterke verhalen uit de rijke collectie van het Nederlands Fotomuseum' te zien. Volgend jaar tentoonstellingen als 'Rotterdam in the Picture' en 'De Migrant' van Anaïs López. De Rotterdamse fotograaf Marwan Magroun selecteert in 2020 foto's voor 'De Collectie belicht', een reeks waarin bekende fotografen laten zien welke foto's ze mooi of bijzonder vinden.

Jongeren van Zuid

Wethouder Kasmi van Cultuur is trots op het museum. "Het Nederlands Fotomuseum is een van de belangrijkste hoeders van het nationale en Rotterdamse erfgoed", zegt hij. "Ik vind het fantastisch dat dit museum zo geworteld is op Zuid. Voor met name jongeren van Zuid inspireert het museum om fotografie als kunst te omarmen."

Het museum is ook betrokken bij kunsteducatie in het onderwijs. "Het museum maakt kunst en cultuur daarmee ook bereikbaar voor jongeren waarvan het niet vanzelfsprekend is dat ze er vanuit huis mee in aanraking komen. Dat moeten we koesteren”, zegt Kasmi.

Directeur Birgit Donker snapt wel dat de tentoonstelling rond Ed van der Elsken zo populair was. "In de eerste plaats is Ed van der Elsken een enorm goede fotograaf, dat staat buiten kijf. Daarbij heeft het museum gekozen voor een aansprekende presentatievorm en een zeer divers activiteitenprogramma, wat door het publiek zeer werd gewaardeerd", zegt ze. Donker is trots dat de tentoonstelling door jong en oud goed werd gewaardeerd.