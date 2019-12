Voetbalminnend Rotterdam bij boekpresentatie Rob Jacobs

De boekpresentatie van de biografie van Rob Jacobs werd woensdagavond in de kantine van voetbalvereniging Hillegersberg druk bezocht. Voetbalminnend Rotterdam was aanwezig bij de plechtigheid. Hoofdpersoon Rob Jacobs was vereerd met zoveel gasten. "Ik ben trots dat er zoveel mensen waren."

Volgens Jacobs zegt die grote opkomst veel over hoe hij met de mensen omgaat. "Het zegt veel over mijn binding met deze mensen. Ik heb hen altijd met respect behandeld, en zij mij."

De biografie was een langgekoesterde wens van Jacobs, die het boek overigens niet zelf schreef. "Ik was dit boek al eerder van plan, maar toen waren er een paar mensen die geen tijd hadden", legt de oud-trainer uit. "Maar geen tijd is in beleving geen zin."

Nu de biografie een feit is, is Jacobs trots. "Het is een apart gevoel. Al die jaren komen nu samen in een boek dat goed geschreven is. Het is met een lach, maar ook met een serieuze noot. Dat maakt dit boek toch interessant."