'Die fluitende, stoere bouwvakker op de steiger is er niet meer'

Jongens van de Bouw is een in Rotterdam opgenomen documentaire over de mannen die elke dag in alle vroegte naar de bouwplaats gaan. Bouwvakkers die al hard aan de slag zijn als veel mensen nog wakker moet worden. Filmmaker Geertjan Lassche volgde twee jaar lang een bouwproject op Katendrecht.

Lassche filmde de bouw van het appartementencomplex Cobana, van het slaan van de eerste paal tot de oplevering. De filmmaker vertelt op Radio Rijnmond dat hij in een dorp woont waar best veel bouwvakkers wonen. "Als je vroeg je bed uitgaat dan zoeven die busjes voorbij. Heel soms zie je ze, als je moet tanken bijvoorbeeld. Voor de rest weten we niet zo veel van ze."

Stoere macho

Het was een wereld die hij graag wilde ontdekken. "We kennen allemaal die grote bouwkranen aan de horizon en we lopen weleens in de stad tegen bouwhekken aan", zegt hij. Dat mocht hij nu twee jaar lang van dichtbij bekijken.

Lassche vertelt dat zijn beeld van de bouwvakker als stoere macho is veranderd tijdens het filmen. "De bouwvakker van nu is best wel vertwijfeld. Het is een hard bestaan", legt hij uit. "In het begin zijn ze vol energie, dan worden ze 40 of 50 en dan beginnen ze fysieke problemen te krijgen. Dan beginnen de tobberijen over wat ze aan het doen zijn. Die fluitende, stoere, moppentappende bouwvakker op de steiger... die is er niet meer."

Volgens de documentairemaker is het altijd een klus om bij een subcultuur binnen te komen. Maar de bouwvakkers wilden graag hun verhaal vertellen, ze waren trots dat de landelijke omroep bij hen langs wilde komen.

Mooiste skyline van Nederland

En de reden dat de docu in Rotterdam is opgenomen? "Als je bouwput wil filmen, heb je voortdurend de skyline in beeld. De mooiste skyline van Nederland is in Rotterdam." Lassche heeft bij wat buren van de bouwplaats aangeklopt om boven kijken hoe het uitzicht eruit zag.

Tijdens het filmen kwam Lassche erachter dat er best wat problemen spelen in de bouw. "Er is een enorme werkdruk en er zijn geen jonge mensen die de bouw in willen. Dan kom je uit op buitenlandse werknemers", legt hij uit.

Spraakverwarring

Vroeger waren dat Polen, tegenwoordig komen ze van nog verder weg. "Die spreken geen vloeiend Engels en bouwvakkers ook niet. Dan krijg je soms Babylonische spraakverwarringen, dat maakt het een risicovolle sector. Het zou me niet verbazen als er binnenkort een ongeluk gebeurt."

Geertjan Lassche maakte eerder documentaires over bijvoorbeeld de intensive care (Van Leven Ga Je Dood) en over het Korps Mariniers (De Uitverkorenen).

Jongens van de Bouw is zondagavond op televisie.