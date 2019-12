Het weer van vandaag: zon maakt plaats voor bewolking en regen

Vanavond en vannacht is het bewolkt met perioden met regen. De temperatuur komt niet lager uit dan een graad of 5. De zuiden- tot zuidoosten wind waait matig en aan zee krachtig, windkracht 4-6.

Morgen is het bewolkt en valt de meeste regen in de ochtend. In de loop van de middag wordt het droger. De temperatuur komt uit op 8 graden. Eerst staat er minder wind, in de middag staat er een matige en aan zee krachtige westenwind.

Vooruitzichten

De dagen erna is het in het weekend wisselend bewolkt met enkele buien waarbij er op zaterdag ook kans bestaat op korrelhagel. Zaterdag staat er een strakke westenwind en bestaat er (vooral aan zee) kans op zware windstoten. Na het weekend blijft het eerst nog wisselvallig, vanaf woensdag wordt het droger. Wat opvalt is de temperatuur; het blijft voorlopig aan de zachte kant, en dat is vooral te merken tijdens de nacht.